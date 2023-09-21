Российские миротворцы помогают эвакуировать мирных граждан из Нагорного Карабаха

Из Нагорного Карабаха эвакуировали уже 5 000 человек, операция продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вывозить мирное население помогают российские миротворцы.

Поддерживается диалог с Баку, Ереваном и Степанакертом с целью недопущения кровопролития. Всем эвакуированным гражданам медики оказывают квалифицированную помощь. Люди обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.