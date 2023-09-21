Российские миротворцы помогают эвакуировать мирных граждан из Нагорного Карабаха

Из Нагорного Карабаха эвакуировали уже 5 000 человек, операция продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вывозить мирное население помогают российские миротворцы.
Из Нагорного Карабаха эвакуировали уже 5 000 человек, операция продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вывозить мирное население помогают российские миротворцы.
Поддерживается диалог с Баку, Ереваном и Степанакертом с целью недопущения кровопролития. Всем эвакуированным гражданам медики оказывают квалифицированную помощь. Люди обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.
Напомним, во вторник, 19 сентября, произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Позже, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Сегодня, 21 сентября, пути мирного урегулирования конфликта рассмотрят на экстренном заседании Совета безопасности ООН.