Российские хакеры выложили данные более 3 тыс. иностранных наемников ВСУ

Группа хакеров RaHDit опубликовала сведения о более чем 3200 иностранных наемниках, воюющих на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости.



В их числе – олимпиец Мауринс Кристапс, проживающий в Латвии, бывший американский полицейский Пирс Таннер Рид, американка Эвелин Ашенбреннер, а также испанец Пабло Гарридо Манседо и латыш Юрис Альбертс Улманис.

При этом российское министерство обороны информирует о ликвидации около 6 000 из 13 387 прибывших в Украину иностранных наемников и предупреждает, что их статус как военнопленных не признается международным гуманитарным правом.