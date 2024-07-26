Прямой эфир

Российские хакеры выложили данные более 3 тыс. иностранных наемников ВСУ

26 июля 2024 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Группа хакеров RaHDit опубликовала сведения о более чем 3200 иностранных наемниках, воюющих на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости.
 
В их числе – олимпиец Мауринс Кристапс, проживающий в Латвии, бывший американский полицейский Пирс Таннер Рид, американка Эвелин Ашенбреннер, а также испанец Пабло Гарридо Манседо и латыш Юрис Альбертс Улманис.

При этом российское министерство обороны информирует о ликвидации около 6 000 из 13 387 прибывших в Украину иностранных наемников и предупреждает, что их статус как военнопленных не признается международным гуманитарным правом.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Кулеба заявил, что насильно к переговорам Украину не склонить
26 июля 2024 10:38

Кулеба заявил, что насильно к переговорам Украину не склонить

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американском Бар-Харборе
26 июля 2024 08:27

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американском Бар-Харборе

Сотни горожан вышли на улицы Парижа с призывом бойкотировать Олимпийские игры
26 июля 2024 07:51

Сотни горожан вышли на улицы Парижа с призывом бойкотировать Олимпийские игры