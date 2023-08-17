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Российская станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

17 августа 2023 15:07
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Российский аппарат «Луна-25» выполнил первый фотоснимок поверхности Луны, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Российская станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности-1

Фото: roscosmos.ru

На изображении виден южный полярный кратер Зееман на оборотной стороне Луны. Уточняется, что он интересен для исследователей.

Автоматической станцией «Луна-25» также проведены соответствующие наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, и АРИЕС-Л. Были проведены замеры потоков гамма-лучей и нейтронов с лунной поверхности, а также получены характеристики космической плазмы окололунного пространства и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

# Международная политика

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