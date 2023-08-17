Российская станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

Российский аппарат «Луна-25» выполнил первый фотоснимок поверхности Луны, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
Российский аппарат «Луна-25» выполнил первый фотоснимок поверхности Луны, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
Фото: roscosmos.ru
На изображении виден южный полярный кратер Зееман на оборотной стороне Луны. Уточняется, что он интересен для исследователей.
Автоматической станцией «Луна-25» также проведены соответствующие наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, и АРИЕС-Л. Были проведены замеры потоков гамма-лучей и нейтронов с лунной поверхности, а также получены характеристики космической плазмы окололунного пространства и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.