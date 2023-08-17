Российская станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

Российский аппарат «Луна-25» выполнил первый фотоснимок поверхности Луны, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

На изображении виден южный полярный кратер Зееман на оборотной стороне Луны. Уточняется, что он интересен для исследователей.

Автоматической станцией «Луна-25» также проведены соответствующие наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, и АРИЕС-Л. Были проведены замеры потоков гамма-лучей и нейтронов с лунной поверхности, а также получены характеристики космической плазмы окололунного пространства и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.