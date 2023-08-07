В районе Ольшан соединения российской группировки войск «Запад» уничтожили роту вражеской пехоты, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группы полковника Сергея Зыбинского.

При поддержке танкового и артиллерийского огня, а также авиационных ударов 6-й общевойсковой армии десантные подразделения глубоко вклинились в ряды обороны неприятеля и заняли семь опорных пунктов, девять постов наблюдения и разгромили до роты пехоты. Украинские Вооруженные силы совершили четыре безуспешные контратаки, которые были отражены российскими военнослужащими.