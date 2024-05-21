Российская армия взяла под свой контроль северную часть Волчанска

Российские войска заняли север Волчанска, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что под контролем войск находится около 40 процентов города, и они продолжают продвигаться к реке Волчья, которая делит город на две части.

Самым сложным регионом остается Волчанск. В мае группировка «Север» начала активно наступать и заняла 13 населенных пунктов.

Генштаб ВСУ признает, что украинские части были вынуждены отойти на более выгодные позиции.

По данным Министерства обороны РФ, в боях с группировкой «Север» украинские вооруженные силы потеряли до 380 военнослужащих.