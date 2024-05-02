Российская армия взяла под полный контроль Бердычи в ДНР

Российские военные полностью взяли село Бердычи в Донецкой Народной Республике, нарушив логистику украинских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Уточняется, что заняли населенный пункт бойцы группировки войск «Центр».

Это позволяет продвигаться в сторону Новоселовки и достичь реки Волчья, где расположена ключевая линия обороны ВСУ. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили свое тактическое расположение и нанесли удары по позициям различных бригад ВС Украины на нескольких участках.

Также были успешно отражены десять контратак различных механизированных бригад ВСУ на других участках. Потери ВСУ составили до 380 человек личного состава и различной военной техники.