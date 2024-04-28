Российская армия взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР

Российские военнослужащие заняли Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточняют, что войска по-прежнему продолжают вытеснять ВСУ с занятых рубежей, увеличивая зону контроля.

Также сообщается, что Центральной группировкой отбито десять контратак войск противника в ДНР, вследствие чего ВСУ лишились до 380 человек личного состава и несколько единиц техники.

Западная группировка разгромила украинскую военщину, отразив три контратаки. Улучшила свое состояние Южная группа, нанеся ВСУ огненное поражение и потеряв до 360 военнослужащих.