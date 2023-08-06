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Российская армия освободила поселок Новоселовское в ЛНР

06 августа 2023 08:49
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Российские войска освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости. 

Операцию по освобождению осуществляли подразделения Западной группы войск. Также улучшены позиции в районе населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. При этом российскими силами было занято 11 опорных точек ВСУ и нанесены потери неприятелю в количестве более ста человек. Помимо этого, в начале текущей недели были полностью освобождены железнодорожная станция Молчановка на Купянском направлении и поселки Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.

# Международная политика

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