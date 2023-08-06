Российская армия освободила поселок Новоселовское в ЛНР

Российские войска освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Операцию по освобождению осуществляли подразделения Западной группы войск. Также улучшены позиции в районе населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. При этом российскими силами было занято 11 опорных точек ВСУ и нанесены потери неприятелю в количестве более ста человек. Помимо этого, в начале текущей недели были полностью освобождены железнодорожная станция Молчановка на Купянском направлении и поселки Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.