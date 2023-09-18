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Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» более заразен

18 сентября 2023 14:19
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Разновидность коронавируса BA.2.86, известная как «пирола», характеризуется более высокой контагиозностью по сравнению с предыдущими вариантами. Это следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

В России существуют тесты для выявления «пиролы» и действенные препараты для лечения. Усовершенствованные вакцины, созданные специально для варианта «омикрон», снижают тяжесть течения заболевания и количество случаев госпитализации. Первые результаты проведенных в Китае и Швеции исследований указывают на то, что «пирола», вероятно, не столь заразна и не обладает иммунной защитой, как предполагалось ранее.

# Международная политика

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