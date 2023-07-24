Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство

Новости России. Новая романтическая история зарождается в Московском зоопарке. Там впервые встретились молодые панды Диндин и Жуи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они знакомились друг с другом через решетку. Этот этап прошел отлично, животные не проявляли агрессии. Теперь их поместили в один вольер. И, судя по всему, медвежата нашли общий язык. Сотрудники зоопарка рассчитывают на потомство.

Светлана Акулова, директор Московского зоопарка:

Все время, пока панды находятся в Московском зоопарке, за ними ведется наблюдение специалистами Московского зоопарка, а также нашими китайскими партнерами. Ежедневно ведутся анализы, мониторинг физиологического и поведенческого изменения. В результате полученных данных было принято решение о соединении Жуи и Диндин.