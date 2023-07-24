Прямой эфир

Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство

24 июля 2023 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Новая романтическая история зарождается в Московском зоопарке. Там впервые встретились молодые панды Диндин и Жуи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство-1

Они знакомились друг с другом через решетку. Этот этап прошел отлично, животные не проявляли агрессии. Теперь их поместили в один вольер. И, судя по всему, медвежата нашли общий язык. Сотрудники зоопарка рассчитывают на потомство.

Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство-4

Светлана Акулова, директор Московского зоопарка:
Все время, пока панды находятся в Московском зоопарке, за ними ведется наблюдение специалистами Московского зоопарка, а также нашими китайскими партнерами. Ежедневно ведутся анализы, мониторинг физиологического и поведенческого изменения. В результате полученных данных было принято решение о соединении Жуи и Диндин.

Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство-7

Прописка у Диндин и Жуи московская. Четвертый год они обитают в этом столичном зоопарке. И хотя заботятся о подопечных сотрудники российского центра, по правилам потомство, если оно появится, будет принадлежать Китаю.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих в запасе
24 июля 2023 11:30

Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих в запасе

В Великобритании вырос уровень смертности из-за некачественной помощи пациентам
24 июля 2023 11:18

В Великобритании вырос уровень смертности из-за некачественной помощи пациентам

В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи
24 июля 2023 11:14

В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи