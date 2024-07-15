Рогов: ВСУ потеряли более 80% территорий, взятых в ходе контрнаступления

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ утратили более 80% территорий, которые были взяты в ходе контрнаступления 2023 года в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.



Он отмечает, что благодаря действиям российских войск большая часть территорий была взята под контроль обратно. В том числе, села Урожайное и Старомайорское, занятые ВСУ, начали контролировать войска РФ 14 июля и 10 июня этого года соответственно.

Также был окончательно взят под контроль поселок Работино, считавшийся ранее главным достижением контрнаступления ВСУ.