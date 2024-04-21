По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, США выделяют значительную помощь Украине для проведения масштабной военной провокации против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о ликвидации российских активов в пользу Украины. Рогов заявляет, что США стремятся к ослаблению российской ядерной безопасности перед началом глобального противостояния.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что несмотря на американскую помощь Украине, Россия победит. Также в РФ полагают, что поставка оружия Украине препятствует урегулированию и вовлекает в конфликт страны НАТО.