Прямой эфир

Рогов: США дают Украине многомиллиардную помощь доля провокаций против РФ

21 апреля 2024 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, США выделяют значительную помощь Украине для проведения масштабной военной провокации против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о ликвидации российских активов в пользу Украины. Рогов заявляет, что США стремятся к ослаблению российской ядерной безопасности перед началом глобального противостояния.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что несмотря на американскую помощь Украине, Россия победит. Также в РФ полагают, что поставка оружия Украине препятствует урегулированию и вовлекает в конфликт страны НАТО.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Европейские чиновники выступили против конфискации российских активов
21 апреля 2024 13:30

Европейские чиновники выступили против конфискации российских активов

Ракетную атаку ВСУ отбили в воскресенье в Севастополе на корабле
21 апреля 2024 13:22

Ракетную атаку ВСУ отбили в воскресенье в Севастополе на корабле

Володин заявил, что решение США о помощи похоронит Украину
21 апреля 2024 13:12

Володин заявил, что решение США о помощи похоронит Украину

В США назвали сроки передачи американского оружия Киеву
21 апреля 2024 13:04

В США назвали сроки передачи американского оружия Киеву

ВС России успешно взяли под контроль Богдановку в ДНР
21 апреля 2024 12:58

ВС России успешно взяли под контроль Богдановку в ДНР

Премьер-министр Эстонии заявила о возможном техническом дефолте в прибалтийских странах
21 апреля 2024 10:58

Премьер-министр Эстонии заявила о возможном техническом дефолте в прибалтийских странах

В Литве начинаются масштабные военные учения НАТО
21 апреля 2024 10:43

В Литве начинаются масштабные военные учения НАТО

Палата представителей США одобрила выделение 26 млрд долларов для Израиля
21 апреля 2024 08:01

Палата представителей США одобрила выделение 26 млрд долларов для Израиля

Власти европейских стран опасаются конфисковывать российские финансы. Политики боятся реакции Москвы
21 апреля 2024 07:49

Власти европейских стран опасаются конфисковывать российские финансы. Политики боятся реакции Москвы

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю
20 апреля 2024 15:33

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю

Сенат США принял закон о слежке за иностранцами
20 апреля 2024 15:23

Сенат США принял закон о слежке за иностранцами

Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство
20 апреля 2024 15:01

Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство