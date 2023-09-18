Руководитель запорожского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов выступил с предложением рассмотреть вопрос о деоккупации Восточной Германии в качестве ответа на условия канцлера Германии Олафа Шольца для проведения переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Шольц заявил, что для начала мирных переговоров требуется вывод российских войск с территории Украины. Рогов считает, что Шольц не имеет права ставить условия для проведения переговорного процесса по Украине, и призывает его к выводу войск из Восточной Германии, которая была «оккупирована ФРГ» в 1990 году.

В Москве согласны на переговоры, но в Киеве их запретили законодательно. Запад настоятельно призывает Россию к переговорам, но при этом не обращает внимания на отказы Киева от диалога. В Кремле считают, что ситуация в Украине может стабилизироваться, если будут учтены новые реалии.