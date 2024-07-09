Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что президенту Владимиру Зеленскому будет отказано во вступлении Украины в НАТО, сравнивая это с отказом от нежеланного жениха. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский по итога саммита получит гарбуз по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху», – сказал Рогов.

По мнению Рогова, причиной для такого решения станет высокий коррупционный уровень в Украине.

При этом Вопреки ожиданиям Зеленского, шансы на вступление Киева в НАТО сводятся практически к нулю.

На саммите НАТО будет объявлено о соглашениях по военным тренировкам и поддержке Украины.