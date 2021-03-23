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Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»

23 марта 2021 15:57
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Новости США. В американском Колорадо расследуют громкое дело о массовом убийстве в супермаркете. Жертвами кровавой бойни стали 10 человек, среди них сотрудник полиции (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»-1

Нападение произошло в разгар рабочего дня. Вооруженный мужчина открыл огонь возле магазина, после чего переместился внутрь здания. Началась паника. Люди пытались найти укрытие, но для многих привычный поход за покупками обернулся трагедией. Некоторым чудом удалось спастись.  

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»-4

Стивен Макхью, родственник потерпевших:  
Это ненормально, что у нас нет более эффективных законов о контроле над оружием – позвольте мне просто сказать это. Когда подобное случается в вашей семье, вы внезапно понимаете, что оружием должны владеть только нормальные люди. Это должно прекратиться. Каждую неделю каждую! в Соединенных Штатах происходит стрельба. Теперь наша очередь действовать. Это больше нигде не должно повториться.  

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»-7

На вызов прибыл 51-летний правоохранитель. Офицер попытался остановить стрелка, но был убит. Спустя примерно полтора часа с начала бойни подозреваемый в нападении был задержан. Его личность пока не раскрывается. Судя по кадрам, злоумышленник в ходе перестрелки получил ранение в ногу. Одетого в одни лишь шорты, его вывели в наручниках к машине скорой помощи.  

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»-10

Отметим, это уже второй случай массового убийства в стране за последнюю неделю. 16 марта в ходе серии нападений на массажные салоны в Джорджии погибли восемь человек (подробнее здесь).  

# Стрельба в США # Стивен Макхью # Фотофакт

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