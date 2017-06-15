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Родители забирали малышей из садика: момент взрыва в Китае попал на видео

15 июня 2017 16:26
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Новости Беларуси. ЧП в Китае. У ворот детского сада на востоке страны прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Сюйчжоу, как раз в тот момент, когда родители забирали малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители забирали малышей из садика: момент взрыва в Китае попал на видео-1

Жертвами страшной трагедии стали по меньшей мере 7 человек. Полсотни ранены и сейчас в больницах. Некоторые в крайне тяжелом состоянии. Что стало причиной взрыва, пока выясняют. На месте трагедии работают полиция и медики.

# Взрыв

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