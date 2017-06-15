Родители забирали малышей из садика: момент взрыва в Китае попал на видео

Новости Беларуси. ЧП в Китае. У ворот детского сада на востоке страны прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Сюйчжоу, как раз в тот момент, когда родители забирали малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в Китае. У ворот детского сада на востоке страны прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Сюйчжоу, как раз в тот момент, когда родители забирали малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами страшной трагедии стали по меньшей мере 7 человек. Полсотни ранены и сейчас в больницах. Некоторые в крайне тяжелом состоянии. Что стало причиной взрыва, пока выясняют. На месте трагедии работают полиция и медики.