Родители забирали малышей из садика: момент взрыва в Китае попал на видео

Новости Беларуси. ЧП в Китае. У ворот детского сада на востоке страны прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Сюйчжоу, как раз в тот момент, когда родители забирали малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.