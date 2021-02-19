Робот Perseverance прибыл на Марс искать следы жизни

Американский марсоход успешно приземлился в северном полушарии Красной планеты. Наблюдать за этим историческим событием можно было в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты NASA уже получили первый снимок с Марса. Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Аппарат должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров, но материал будет доставлен на Землю только в 2030-х годах.