Робот-камера обнаружил огромного аллигатора в ливневой трубе

Робот-камера преследовал полутораметрового аллигатора по ливневой трубе города Овьедо в американской Флориде. Все снято под землей. Рептилию обнаружили во время расследования выбоин в коммуникациях.

Сначала диспетчеры, управляющие умным механизмом, подумали, что это жаба, но габариты оказались совершенно не те. В первые мгновения были видны лишь два светящихся глаза, а потом… Да, попробуй тут не испугаться. Лучший из лучших. Посмотрите, какой пес победил на 147-м Вестминстерском дог-шоу

Лучший из лучших. Малый вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди Холли обошел более 3 000 соперников и стал звездным победителем 147-го Вестминстерского дог-шоу. Причем он первый представитель породы, завоевавший такой высокий титул. Сейчас его чествуют на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг.

Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов:

Главный приз – это не деньги. Это престиж и честь. И это историческое событие, то есть оно становится частью истории в мире собак и в нашей культуре. В дог-шоу участвовали собаки 210 пород. Соревнования были разделены на семь категорий: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные. Бадди Холли выступал в категории гончих. Потом семь финалистов состязались за звание лучшего из лучших.

Гейл Миллер Бишер:

Все свелось к тому, кто же из финалистов прямо просится на пьедестал. И у Бадди Холли голова была высоко поднята, хвост находился в идеальном положении для его породы. Пес спокойно ходил по рингу. Он и хендлер Дженис Хейз были одной командой. Они действовали абсолютно слаженно. Бадди Холли – шестилетний кобель. На выставку приехал из калифорнийского города Палм-Спрингс.

Дженис Хейз, хендлер:

Бадди Холли приехал в США только в декабре. Он объездил весь мир, так что он путешественник. Пес родился в Англии, потом пожил в Ирландии, а затем в Австралии. И вот он здесь и точно оставил свой след. Он просто счастливчик.