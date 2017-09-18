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Рижские улицы заливает дождь: подтопления уже вызвали серьезные перебои в транспортном сообщении

18 сентября 2017 15:40
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Новости Латвия. Выведенная спецтехника не успевает откачивать воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики сообщают: ливень будет усиливаться, что приведет к разливу рек и размыву дорог.

Экстренные службы предупреждают жителей об опасности и рекомендуют оставаться дома. Тем временем около 500 населенных пунктов оставались без электроснабжения в Украине. Страну накрыл пришедший из Румынии ураган, жертвами которого там стали 8 человек.

Ураган в Румынии: 10 человек погибли, 70, в том числе и дети, травмированы

Рижские улицы заливает дождь: подтопления уже вызвали серьезные перебои в транспортном сообщении-1

# Фотофакт # Погода

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