Риттер: Украина и Польша могут создать единое государство

Есть вероятность скрытого заключения договора о создании единого государства между президентами Украины и Польши – Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой соответственно. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Президенты встречались уже неоднократно, обсуждая вопрос о создании политического союза, который бы полностью уничтожил границы между двумя государствами. Риттер отмечает, что такое решение очень опасно, поскольку может привести к возникновению опасной напряженности и даже к непосредственному столкновению между Варшавой и Москвой. Тем не менее он все же не отрицает такого хода событий, поскольку Зеленский находится в отчаянном положении.