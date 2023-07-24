Прямой эфир

Риттер: Украина и Польша могут создать единое государство

24 июля 2023 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть вероятность скрытого заключения договора о создании единого государства между президентами Украины и Польши – Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой соответственно. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Президенты встречались уже неоднократно, обсуждая вопрос о создании политического союза, который бы полностью уничтожил границы между двумя государствами. Риттер отмечает, что такое решение очень опасно, поскольку может привести к возникновению опасной напряженности и даже к непосредственному столкновению между Варшавой и Москвой. Тем не менее он все же не отрицает такого хода событий, поскольку Зеленский находится в отчаянном положении.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Молдовы намеренно доводят фермеров до банкротства – их обвинила ассоциация сельхозработников
24 июля 2023 13:30

Власти Молдовы намеренно доводят фермеров до банкротства – их обвинила ассоциация сельхозработников

Драки с полицией, водомёты и задержания. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы
24 июля 2023 13:29

Драки с полицией, водомёты и задержания. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы

19FortyFive: решение Байдена о поставках Украине кассетных боеприпасов нанесли удар по США
24 июля 2023 13:14

19FortyFive: решение Байдена о поставках Украине кассетных боеприпасов нанесли удар по США