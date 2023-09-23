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Риттер сообщил, что почти все бригады ВСУ потеряли боеспособность контрнаступления

23 сентября 2023 13:16
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Бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер заявил, что большая часть бригад Вооруженных сил Украины утратила свою боевую способность в ходе контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Риттер сообщил, что почти все бригады ВСУ потеряли боеспособность контрнаступления-1

Фото: pixabay, носит иллюстративный характер

Он отметил, что непригодными к службе стали те украинские части, которые лишились от 50 до 69% личного состава. Также Риттер заявляет, что Украина полностью исключила все возможные способы восполнения своих Вооруженных сил.

Контрнаступление украинских войск началось 4 июня, а спустя 3 месяца российский президент Владимир Путин назвал его провальным. По его данным, Украина потеряла 71,5 тыс. военных.

Западные средства массовой информации отмечают, что союзники Киева тоже не очень довольны итогами наступления. Как сообщила CNN, контрнаступление развивается медленнее, чем ожидалось.

# Международная политика

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