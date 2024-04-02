Прямой эфир

РИАН: Зеленский проводит кадровые чистки под влиянием главы ОП Ермака

02 апреля 2024 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Персональные изменения в Совете национальной безопасности и обороны и Офисе президента Украины обусловлены воздействием Андрея Ермака, главы ОП, пишет РИА Новости.

Ермак проводит интенсивную модернизацию состава ОП, убирая из него элементы, которые не отвечают его видению. 

Эти перемены могут свидетельствовать о доверии президента Украины Владимира Зеленского к Ермаку и его неготовности слушать критику главы ОП в свой адрес.

Зеленский недавно уволил несколько советников и помощников, в том числе основателя «Квартала-95» Сергея Шефира. Также Зеленский заменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на Александра Литвиненко, предыдущего главу Службы внешней разведки.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР
02 апреля 2024 09:17

Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР

Посольство РФ: удар по консульству Ирана в Сирии грозит эскалацией
02 апреля 2024 09:14

Посольство РФ: удар по консульству Ирана в Сирии грозит эскалацией

WION: новый БПЛА РФ «Джокер-10» сыграет решающую роль в боях с ВСУ
02 апреля 2024 09:05

WION: новый БПЛА РФ «Джокер-10» сыграет решающую роль в боях с ВСУ