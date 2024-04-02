РИАН: Зеленский проводит кадровые чистки под влиянием главы ОП Ермака

Персональные изменения в Совете национальной безопасности и обороны и Офисе президента Украины обусловлены воздействием Андрея Ермака, главы ОП, пишет РИА Новости.

Ермак проводит интенсивную модернизацию состава ОП, убирая из него элементы, которые не отвечают его видению.

Эти перемены могут свидетельствовать о доверии президента Украины Владимира Зеленского к Ермаку и его неготовности слушать критику главы ОП в свой адрес.

Зеленский недавно уволил несколько советников и помощников, в том числе основателя «Квартала-95» Сергея Шефира. Также Зеленский заменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на Александра Литвиненко, предыдущего главу Службы внешней разведки.