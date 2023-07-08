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РИАН: В Мариуполе от голода умер ребёнок, а его родителей убил пограничинк ВСУ

08 июля 2023 08:23
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Ребенок, страдающий ДЦП, который остался один в квартире, умер от голода после убийства его родителей украинским пограничником в Мариуполе в марте 2022 года, пишет РИА Новости.

Украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле мирных граждан и описал происшествие, в котором он открыл огонь по безоружной паре. По последним данным расследования, многие пленные украинские военные и боевики признаются в совершении преступлений против мирных жителей Мариуполя. Некоторые из них уже были приговорены к тюремным срокам в России.

# Убийство

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