Ребенок, страдающий ДЦП, который остался один в квартире, умер от голода после убийства его родителей украинским пограничником в Мариуполе в марте 2022 года, пишет РИА Новости.

Украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле мирных граждан и описал происшествие, в котором он открыл огонь по безоружной паре. По последним данным расследования, многие пленные украинские военные и боевики признаются в совершении преступлений против мирных жителей Мариуполя. Некоторые из них уже были приговорены к тюремным срокам в России.