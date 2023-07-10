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РИАН: только переговоры Путина и Эрдогана могут спасти ситуацию вокруг зерновой сделки

10 июля 2023 07:26
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Ситуация вокруг зерновой сделки вызывает опасения относительно продления ее сроков после 17 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного источника.

Единственная надежда заключается в ожидаемых переговорах президентов Турции и России. Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным, но пока не было официального подтверждения встречи. Ситуация неопределенная, нет никакой уверенности в продлении сделки.

Ранее в МИД РФ заявили, что страна продолжает соблюдать свои обязательства по инициативе. Переговоры между двумя лидерами считаются единственной надеждой на изменение ситуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение России по сделке будет объявлено своевременно, но отметил, что на данный момент нет оснований для ее продления.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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