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РИАН: российский солдат с контузией отбил атаку ВСУ в одиночку

13 июля 2023 13:23
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Боец «Южной» группировки Вооруженных Сил РФ, известный под позывным Юган, в одиночку, невзирая на контузию, отразил атаку небольшой группы солдат противника на позициях под Донецком, сообщает РИА Новости.

Он задержал неприятеля и дал своим сослуживцам время на контратаку. Помогло то, что украинские солдаты во время наступления ошиблись в определении расположения вражеских окопов. Командир подразделения, в котором служит Юган, рассказал, что противник начал активную атаку на их позиции малой группой, но, видимо, из-за плохого прочтения карты, не сумел точно определить расположение украинских военных. 

Российский боец открыл огонь, на что получил ответную очередь из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сдвинуться с места и снова открыл стрельбу, ранив при этом одного из украинских солдат. Другой боец ВСУ попытался бежать, но угодил на минное поле.

По словам командира, в настоящий момент военнослужащий находится в госпитале на лечении. Боец был призван из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими сослуживцами из Уральского федерального округа, защищая окраины Донецка.

# Международная политика

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