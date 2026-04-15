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РИА Новости: в Крыму назвали бредом идею Зеленского о военных базах в Украине

15 апреля 2026 13:50
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РИА Новости: в Крыму назвали бредом идею Зеленского о военных базах в Украине-0

В Крыму прокомментировали идею Владимира Зеленского разместить иностранные военные базы на территории Украины, пишет РИА Новости.

Ранее украинским изданием «Страна.ua» был опубликован материал, где говорилось, что Зеленский выступает за размещение западных военных баз в Украине как «надежной гарантии безопасности».

Как отметил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, такая идея представляет из себя бред сумасшедшего. По его мнению, слова Зеленского не выдерживают никакой критики и указывают на его неспособность думать в направлении созидания с целью приближения мира для Украины.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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