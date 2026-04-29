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РИА Новости: суд в Польше оставил в силе решение об экстрадиции археолога Бутягина

29 апреля 2026 10:54
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РИА Новости: суд в Польше оставил в силе решение об экстрадиции археолога Бутягина-0

Постановление Окружного суда Варшавы касаемо экстрадиции в Украину российского археолога Александра Бутягина сохраняет свою силу даже после его освобождения, пишет РИА Новости.

Российский археолог Александр Бутягин был заключен под стражу в декабре 2025 года в Польше по требованию Киева. Украинская сторона обвинила Бутягина в проведении якобы незаконных археологических мероприятий на территории Крыма. В марте текущего года окружной суд Варшавы сообщил о решении, в соответсвии с которым польская сторона признала юридически допустимостимой экстрадицию ученого. Представителями защиты Бутягина была подана апелляция на решение Окружного суда Варшавы, которую так и не рассмотрели. 

28 апреля Бутягина освободили из-под теремного заключения в связи с обменом заключенными между Польшей и Беларусью.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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