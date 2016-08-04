Резня в центре Лондона: 19-летний подросток напал с ножом на людей, убив одного и ранив пятерых

Новости Великобритании. Девятнадцатилетний подросток напал с ножом на людей прямо в центре британской столицы. Одна женщина погибла от полученных ранений, еще пять человек медики доставили в больницы. Полиция задержала преступника. Сейчас он в следственном изоляторе.

Скорее всего, у молодого человека проблемы с психикой. Имеет ли он отношение к исламистам или другим криминальным группировкам, не сообщается, однако полиция Лондона рассматривает инцидент исключительно как террористическую атаку.

Нападение произошло через несколько часов после того, как Скотленд-Ярд заявил, что количество полицейских на улицах города на Темзе станет больше на полтысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лондон может спать спокойно, – уверяла жителей администрация города, выводя на улицы самой дождливой столицы Европы дополнительных полицейских. До кучи их вооружили, что дало понять: «мой дом – моя крепость» – не пустые слова для англичан.

Садик Хан, мэр Лондона:

Мы усвоили европейские уроки Ниццы, Парижа, Мюнхена, мы сделаем так, чтобы жители Лондона чувствовали себя уверенно, а злоумышленники знали, что наша полиция, службы безопасности сделают все, чтобы мы были в безопасности.

Но ирония судьбы такова, что спустя считанные часы после этого заявления происходит нападение на граждан. Атаковали не организованные террористы, а самый обычный молодой человек. В центре Лондона он нанес удары ножом женщине в сердце, а после ранил еще шестеро прохожих. Полиция среагировала, но опоздала ровно на минуты – человеческая жизнь уже оборвалась.

Марк Роули, помощник комиссара столичной полиции Лондона:

По предварительным данным, психическое состояние нападавшего может быть причиной произошедшего. Это основная версия. Но, конечно, на данной стадии мы ничего не исключаем, в том числе и теракт. А в городе значительно будут усилены патрули. Мы также просим общественность сохраняться спокойствие и не поддаваться панике.

19-летний юноша задержан и находится под стражей. Ни национальность, ни даже имя преступника полиция не раскрывает.

И все же инцидент официально признан террористической атакой. Но больше всего волнует поданных ее величества другой вопрос: а был ли молодой человек связан с Исламским государством? Ведь экстремисты обещают атаку на Лондон уже не первый год. Да и нападение в городе разыграно по той же схеме, что и атака в Мюнхене на поезд. Тоже юноша, тоже холодное оружие. И среди прочего невменяем.

Еще ранее были вооруженное нападение на церковь и стрельба в столице Баварии – все это дело рук не исламистов, а обычных парней, которым нет и 20 лет. Эти события оставляют в недоумении спецслужбы. Ведь получается, что любой юноша, страдающий от недостатка внимания и депрессии, может выйти на улицу и оставить за собой кровавый след.