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Режим чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе: огнем охвачены 3,5 тысячи га лесов, отселены 700 домов

04 сентября 2017 07:10
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Новости США. В округе Лос-Анджелес введен режим чрезвычайной ситуации. К городу подбираются крупные лесные пожары. В огне уже 3,5 тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе: огнем охвачены 3,5 тысячи га лесов, отселены 700 домов-1

Некоторые автомобильные трассы закрыли для проезда. Экстренно эвакуируют пригород города Ангелов. Отселены по меньшей мере жители 700 домов. Три здания уже сгорели.

# Пожар

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