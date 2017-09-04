Режим чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе: огнем охвачены 3,5 тысячи га лесов, отселены 700 домов

Новости США. В округе Лос-Анджелес введен режим чрезвычайной ситуации. К городу подбираются крупные лесные пожары. В огне уже 3,5 тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В округе Лос-Анджелес введен режим чрезвычайной ситуации. К городу подбираются крупные лесные пожары. В огне уже 3,5 тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые автомобильные трассы закрыли для проезда. Экстренно эвакуируют пригород города Ангелов. Отселены по меньшей мере жители 700 домов. Три здания уже сгорели.