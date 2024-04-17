Reuters: замороженные активы России будут изъяты, но Киев получит не сразу

Российские активы не попадут в полном объеме сразу Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

«Рейтер» в публикации ссылается на одного из чиновников Министерства финансов США, по словам которого «ни один вариант не был снят с рассмотрения», однако Киев не сможет забрать все денежные средства сразу, даже при варианте изъятия замороженных активов.

Также по информации агентства, на данный момент основной рассматриваемый вариант – перевод странами G7 процентов с замороженных российских активов на использование их в виде залога для кредитов или облигаций, которые были выпущены для помощи Киеву.