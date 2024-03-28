Reuters: убытки зарубежных компаний от ухода из РФ превысили $107 млрд

По словам Reuters, после выхода с рынка России в 2022 году зарубежные предприятия понесли потери в размере более 107 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.

Эти потери обусловлены упущенной выгодой и списаниями активов. Компании, которые собираются уйти из России, могут понести дополнительные убытки.

Около 1000 зарубежных компаний уже покинули рынок, но часть из них, в том числе Auchan и Benetton Group, продолжают работать. Общие потери выросли на одну треть с августа 2023 года, когда они составляли 80 миллиардов долларов.