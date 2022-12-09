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Reuters: США поставят Украине системы ПВО, «Химарсы», боеприпасы и военные автомобили

09 декабря 2022 07:43
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США готовят новый пакет военной помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз его стоимость оценивают в 275 миллионов долларов.  

Reuters: США поставят Украине системы ПВО, «Химарсы», боеприпасы и военные автомобили-1

По данным международного информагентства Reuters, Вашингтон готов поставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ракеты для установок реактивных систем залпового огня «Химарс», боеприпасы для артиллерии и военные автомобили.  

Reuters: США поставят Украине системы ПВО, «Химарсы», боеприпасы и военные автомобили-4

Уже сегодня, 9 декабря, об этом должны объявить официально. Напомним, в ноябре Пентагон планировал выделить Киеву военпомощь на 400 миллионов долларов, однако некоторых ее составляющих в Украине ожидают до сих пор.  

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# Международная политика # Фотофакт

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