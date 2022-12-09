Reuters: США поставят Украине системы ПВО, «Химарсы», боеприпасы и военные автомобили

США готовят новый пакет военной помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз его стоимость оценивают в 275 миллионов долларов.

По данным международного информагентства Reuters, Вашингтон готов поставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ракеты для установок реактивных систем залпового огня «Химарс», боеприпасы для артиллерии и военные автомобили.

Уже сегодня, 9 декабря, об этом должны объявить официально. Напомним, в ноябре Пентагон планировал выделить Киеву военпомощь на 400 миллионов долларов, однако некоторых ее составляющих в Украине ожидают до сих пор.