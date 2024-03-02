Reuters: спикер парламента Венгрии подписал ратификацию членства Швеции в НАТО

Вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак поставил свою подпись под законом о присоединении Швеции к НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Закон был отправлен президенту Венгрии. 26 февраля венгерский парламент одобрил соглашение о вступлении в НАТО Швеции, став последним государством в составе Альянса, которое его одобрило. Венгерский парламент также избрал президентом страны Тамаша Шуйока, который в течение восьми рабочих дней будет приведен к присяге и приступит к исполнению своих обязанностей.