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Reuters: Россия отказалась от предложения США по контролю над Запорожской АЭС

07 февраля 2026 12:58
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Reuters: Россия отказалась от предложения США по контролю над Запорожской АЭС-0

РФ ответила отказом на предложение США, в соответствии с которым Запорожская АЭС перешла бы под полный контроль Вашингтона, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В публикации говорится, что Вашингтон предложил единолично осуществлять контроль ЗАЭС и распределять полученную на ней электроэнергию между Россией и Украиной.

По утверждению информагентства, российская сторона намерена самостоятельно осуществлять контроль над станцией, предложив Киеву электроэнергию по низким ценам. Украинская сторона такой вариант считает неприемлемым.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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