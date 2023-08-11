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Reuters: Германия ведет переговоры о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus

11 августа 2023 10:21
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Германское руководство ведет переговоры с европейской компанией MBDA о предоставлении Украине ракет Taurus, сообщает Reuters, передает РИА Новости.

О решении по поставке будет сообщено в ближайшее время. Тем не менее вопрос о том, чтобы осуществить подобную передачу, вызывает разногласия, ведь радиус действия этих ракет составляет 500 км, что может нарушать установленные Германией принципы отказа от поставок вооружений с подобными характеристиками.

Канцлера Германии Олафа Шольца интересует возможность программирования ракет с целью исключения их применения против России. Сообщается, что в настоящий момент ведутся переговоры с представителями военной промышленности.

# Оружие и боеприпасы

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