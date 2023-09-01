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Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену в конце сентября

01 сентября 2023 06:47
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Новости США. Республиканцы намерены объявить импичмент Джо Байдену уже в конце сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену в конце сентября-1

Недовольство растет с появлением подробностей о преступлениях его сына. В первую очередь, речь идет о коррупции. Сейчас республиканцы разрабатывают стратегию объявления импичмента. И как заявил представитель Конгресса США, эта попытка может стать успешной.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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