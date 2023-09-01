Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену в конце сентября

Новости США. Республиканцы намерены объявить импичмент Джо Байдену уже в конце сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство растет с появлением подробностей о преступлениях его сына. В первую очередь, речь идет о коррупции. Сейчас республиканцы разрабатывают стратегию объявления импичмента. И как заявил представитель Конгресса США, эта попытка может стать успешной.