Республика Корея и США проводят совместные учения Freedom Shield

Начались военные учения Freedom Shield, организуемые Вооруженными силами Республики Корея и США, и продлятся до 14 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap.

В ходе этих учений планируются отработка действий на суше, море, в воздухе и в киберпространстве, а также применение космических средств для ответа на ядерную угрозу.

За учениями будут следить представители 12 стран-членов Командования ООН. В текущем году ожидается еще несколько учений Freedom Shield. Хотя в Пхеньяне считают эти тренировки подготовкой к войне, Сеул заявляет, что они носят оборонительный характер.