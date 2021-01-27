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Решили запастись на годы вперёд. В Германии со склада украли 10 контейнеров с респираторами

27 января 2021 12:37
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Новости Германии. Крупная кража в немецком Гютерсло: группа неизвестных украла со склада 10 контейнеров с респираторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об изделиях с высокой степенью защиты.  

Решили запастись на годы вперёд. В Германии со склада украли 10 контейнеров с респираторами-1

Размер причиненного ущерба оценивается в 40 тысяч евро.  

В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек

Эпидситуация в Германии остается сложной. С минувшей недели во всех магазинах и общественном транспорте страны жители в обязательном порядке должны носить маски и респираторы определенного типа. Видимо, похитители отнеслись к новым карантинным мерам серьезно и решили запастись респираторами на годы вперед.  

# Кража # Фотофакт

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