Репортаж из Литвы. Как выращивают хлеб в потомственной семье фермеров

Новости Литвы. Железное правило крестьянина – что посеешь, то и пожнешь. Сельское хозяйство, как никакая другая сфера экономики, показывает, кто на что способен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Интересные цифры советской статистики стали недавно достоянием гласности. В них показано соотношение производства и потребления по республикам. Так вот, БССР находилась на 2-м месте рейтинга, уступая только РСФРС. Производила больше, чем потребляла. А, скажем, Литва, была на 6-м. И потребляла больше, чем производила. С того времени утекло много лет. У нас свой путь. У Литвы – европейский. Сейчас там ощущается нехватка рабочих рук – почитайте местные вести с полей. Впрочем, если отбросить споры о форме собственности, окажется, что проблемы аграриев примерно везде одинаковые.

Не спелить зерно на полях, повышать урожайность и сохранять добытые плоды труда. Президент Беларуси во время селекторного совещания поставил конкретные задачи перед аграрным сектором. Это мировой опыт ведения сельского хозяйства. К этому стремятся и наши соседи.

Жедрунас Нявулис, фермер (Литва):

Начали убирать урожай, когда влажность была 17-17,5%. А через неделю отмокнет и будет 22%, и потом должен будешь брать то, что есть. И уже качество очень пострадает. Если и не сгниет, то оно почернеет.

Эта ферма расположена в 15 километрах от литовского Друскининкая. Здесь подрастает уже третье поколение аграриев. В начале 90-х самый старший член семьи Антанас Нявулис на 17 гектарах земли задумал развивать частный бизнес – первым в районе. Жедрунас Нявулис:

Сейчас мы находимся на поле – первые гектары, которые купил отец. Сегодня владения расширились до 450 гектаров. Жедрунас продолжил отцовское дело, подключились и внуки. Дед вышел на заслуженный отдых. А пока на озере неспешно ловится карп к обеду, на ферме отдыхать некогда.

Работа на ферме начинается в 7 утра. Но времени на раскачку нет. Глоток бодрящего кофе – и вперед осматривать поля.

Но этим утром сырость не способствует уборке. Прошел дождь, а значит, надо ждать, пока земля просохнет. Жедрунас говорит, что страха нет: погода сейчас установилась нормальная – видали и хуже. Рассчитывать нужно только на себя. Тем более, поля в их местности относятся к категории плохих, урожайность лишь 30 центнеров с гектара. Заветная мечта – приумножить тяжесть колоса. Жедрунас Нявулис:

Мы составляем на несколько лет планы посевов. Там, где был горох или люпин, сеем пшеницу, потом тритикале, овес. И удобрение мы тоже употребляем. Кстати, удобрение – это основная статья расходов фермы. На него уходит 6000 евро за день! Просто распылить на поля. Деваться некуда – надо бороться за клиентуру.

Ренальдас Марчукайтис, производитель спортивных кормов для рыб (Литва):

Он выращивает очень хороший экологический продукт. Вот я у Жедрунаса в очереди стою. Вот я предполагаю, что получу самые первые зернышки.

Но чтобы вырастить эти зернышки, приходится немало вкладываться: Налоги, техника, топливо, те же удобрения – все требует больших денег. Семья каждый год живет в кредит. Осенью берет ссуду в банке в надежде на хороший урожай. Чтобы выжить, экономить приходится на всем. И все делать только своими руками. Даже машины. Жедрунас Нявулис:

От старенького прицепа ПТС, а кузов – уже от фуры. Взял так, склеил.

Ангелия Нявулис:

На плечи сына всё: и бумаги, и все дела.

Жедрунас признается: раньше даже ночами не спал, переживал за свою ферму. Еще несколько лет назад, когда Евросоюз ввел ограничения в Литве на сельское хозяйства, думал, что не удержится на плаву. Сегодня работать стало проще: государство отменило квоты на выращивание зерна, и сельское хозяйство влилось в русло жесткого бизнеса, где, как известно, выживает сильнейший.

Жедрунас Нявулис:

Если уже зашел в эту реку, должен то и делать. Расширяться, конечно, трудно. Земли есть столько, сколько ее есть. Ты ее больше не выдуешь.