Рекордные минус 42 и сильный смог: сразу две беды обрушились на Польшу

Новости Польши. В Европе установилась аномально холодная погода. В Польше в некоторых регионах зафиксированы рекордные минус 42. Такого мороза страна не видела лет 80. От переохлаждения погибли по меньшей мере 10 человек.

В добавок к холодам в Польшу пришла еще одна беда, точнее окутала – сильный смог (подробности здесь).

Пытаясь согреться, люди массово топят печки углем. А это, как оказалось, удар по экологии. В связи с сильным превышением нормы загрязнения воздуха в стране объявлена тревога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.