Рекордные ливни добрались до Брюсселя: под воду ушли улицы и первые этажи домов

Новости Бельгии. Рекордные ливни, которые уже привели к наводнениям во Франции, Германии и Австрии, добрались до столицы Бельгии. В Брюсселе под воду ушли улицы и первые этажи домов. Затоплены и две станции метро. Мощные дожди с градом обрушились и на южный регион страны — Валлонию. Там нарушено не только автомобильное, но и железнодорожное сообщение. Несколько городов объявлены зоной стихийного бедствия.

По последним данным, жертвами наводнения в Бельгии стали два человека.

В это же время Испания изнывает от жары: местных жителей предупреждают об опасности тепловых ударов. В ряде регионов температура поднимается почти до 40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.