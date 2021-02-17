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Рекордная доля американцев высказалась за создание новой политической партии

17 февраля 2021 07:34
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Новости США. Более 60 % американцев поддерживают создание третьей крупной политической партии. Это рекордный уровень за все время аналогичных опросов, которые проводятся с 2003 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордная доля американцев высказалась за создание новой политической партии-1

Избиратели уверены, что существующие партии – демократическая и республиканская – так плохо представляют американский народ, что США необходима еще одна. При этом политологи полагают, что возглавить ее может бывший президент Дональд Трамп.

Несмотря на поражение на выборах, Трамп единственный, кто способен сегодня в Америке мобилизовать десятки миллионов сторонников и создать альтернативную партию. Так что он фактически обладает контрольным пакетом в определении политического будущего США.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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