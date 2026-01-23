Рейтинг президента Литвы продолжает снижаться

Свое недовольство руководством страны высказали литовцы. Как показали результаты последнего соцопроса, проведенного Национальной компанией по изучению общественного мнения, рейтинг президента Литвы продолжает стремительно снижаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работой Гитанаса Науседы довольны лишь 45 % респондентов. Только за месяц их количество сократилось на 5 %. По мнению социологов, такое падение связано с возникшим политическим расколом и скандалом с закрытием границы с Беларусью и возникших в связи с этим проблем у литовских перевозчиков.