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Рейтинг президента Литвы продолжает снижаться

23 января 2026 13:48
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Свое недовольство руководством страны высказали литовцы. Как показали результаты последнего соцопроса, проведенного Национальной компанией по изучению общественного мнения, рейтинг президента Литвы продолжает стремительно снижаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг президента Литвы продолжает снижаться-2

Работой Гитанаса Науседы довольны лишь 45 % респондентов. Только за месяц их количество сократилось на 5 %. По мнению социологов, такое падение связано с возникшим политическим расколом и скандалом с закрытием границы с Беларусью и возникших в связи с этим проблем у литовских перевозчиков.

# Новости Литвы

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