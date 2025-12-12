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Рейтинг политиков стремительно падает! Литовцы недовольны работой правительства

12 декабря 2025 06:57
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Более 70% граждан Литвы недовольны работой правительства. Об этом говорят результаты соцопроса. Согласно результатам исследования, лишь 14 % респондентов высказались о деятельности кабмина позитивно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг политиков стремительно падает! Литовцы недовольны работой правительства -2

Падение поддержки отражается и на рейтинге политиков. Премьер Ругинене опустилась со второго на пятое место среди наиболее предпочтительных кандидатов на пост главы правительства. Растет раздражение общества в том числе из-за того, что Вильнюс не нашел способ вернуть свои грузовики после открытия границы с Беларусью. По данным литовской ассоциации перевозчиков, убытки компаний от простоя уже достигли 100 миллионов евро.

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