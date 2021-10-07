Рейтинг Джо Байдена установил новый антирекорд. Президентом США недовольны больше 50% американцев

Новости США. Рейтинг президента США Джо Байдена установил новый антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно последним опросам, деятельностью главы Белого дома недовольны 53 % американцев, а поддержали его всего лишь 38 %.

Более половины опрошенных считают президента и его администрацию некомпетентными. Люди недовольны работой Байдена буквально во всех сферах: экономике, внешней и миграционной политике. Стоит отметить, что рейтинг главы Белого дома обвалился буквально за неделю. Всего семь дней количество сторонников и противников Байдена было почти равным – 42 % «за» и 50 % «против».