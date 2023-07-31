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Редкие тигрята резвятся на качелях в Лондонском зоопарке. Посмотрите на малышей

31 июля 2023 12:26
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Новости Великобритании. Тигрята резвятся на качелях в Лондонском зоопарке. Это Зака и Криспина – представители исчезающего суматранского подвида. В дикой природе таких тигров осталось около 400, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкие тигрята резвятся на качелях в Лондонском зоопарке. Посмотрите на малышей-1

Количество особей резко сократилось из-за охоты и разрушения среды обитания в родной Индонезии.

Эти детеныши появились на свет в 2022 году. И с первого дня они находятся под присмотром международной природоохранной организации. Специалисты отслеживают состояние здоровья малышей совместно с сотрудниками Лондонского зоопарка.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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