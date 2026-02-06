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Редакция газеты The Washington Post объявила о масштабном сокращении штата

06 февраля 2026 09:53
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Редакция Washington Post объявила о масштабном сокращении штата. Согласно планам, 300 сотрудников из 800 потеряют свои рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редакция газеты The Washington Post объявила о масштабном сокращении штата-2

Причиной такого решения стали серьезные финансовые трудности, обусловленные снижением популярности издания и, как следствие, падением доходов. В рамках оптимизации редакция полностью прекращает работу корреспондентских пунктов в ряде регионов. Так, под сокращение попадут все журналисты, освещающие события на Ближнем Востоке и на Украине. Кроме того, Washington Post откажется от выпуска спортивного раздела и книжных рецензий. 

# США # Новости США

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