Редакция газеты The Washington Post объявила о масштабном сокращении штата

Редакция Washington Post объявила о масштабном сокращении штата. Согласно планам, 300 сотрудников из 800 потеряют свои рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной такого решения стали серьезные финансовые трудности, обусловленные снижением популярности издания и, как следствие, падением доходов. В рамках оптимизации редакция полностью прекращает работу корреспондентских пунктов в ряде регионов. Так, под сокращение попадут все журналисты, освещающие события на Ближнем Востоке и на Украине. Кроме того, Washington Post откажется от выпуска спортивного раздела и книжных рецензий.