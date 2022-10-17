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Рецессия и рост безработицы. The Wall Street Journal опубликовал прогнозы американцев на 2023 год

17 октября 2022 10:10
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Новости США. США в 2023 году ждет рецессия и рост безработицы. Так считают 63 % экономистов, опрошенных изданием The Wall Street Journal, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рецессия и рост безработицы. The Wall Street Journal опубликовал прогнозы американцев на 2023 год-1

И прогнозы на 2023 становятся все мрачнее. Если еще несколько месяцев назад аналитики ожидали подъема ВВП, то сейчас от их оптимизма не осталось и следа. Они уверены что он начнет падение уже в первом квартале будущего года. Экономический спад негативно скажется и на рынке труда. Ожидается, что за полгода в промышленности сократится как минимум 75 тысяч рабочих мест.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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