Прямой эфир

«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2025 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты «Реала» переиграли «Атлетико» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-1

Фото: Pinterest

Соперники встретились в противостоянии 4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет – 2:1 в пользу «сливочных». Среди «Галактикос» голами отметились Родриго (на 4-й минуте), а также Брахим Диас (на 55-й). У «индейцев» гол забил Хулиан Альварес (в ходе 32-й минуты).

Команды смогут вновь выявить сильнейшего 12 марта.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
В парламенте Сербии оппозиция запустила дымовые шашки, есть пострадавшие
05 марта 2025 06:51

В парламенте Сербии оппозиция запустила дымовые шашки, есть пострадавшие

Любимая жена в НАТО – как «дружба» с США стала главным фактором победы на выборах в Польше? Разбор политолога
04 марта 2025 17:35

Любимая жена в НАТО – как «дружба» с США стала главным фактором победы на выборах в Польше? Разбор политолога

В Сербии депутаты устроили драку в парламенте и зажгли дымовые шашки
04 марта 2025 17:16

В Сербии депутаты устроили драку в парламенте и зажгли дымовые шашки