«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Реала» переиграли «Атлетико» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.
Футболисты «Реала» переиграли «Атлетико» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.
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Соперники встретились в противостоянии 4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет – 2:1 в пользу «сливочных». Среди «Галактикос» голами отметились Родриго (на 4-й минуте), а также Брахим Диас (на 55-й). У «индейцев» гол забил Хулиан Альварес (в ходе 32-й минуты).
Команды смогут вновь выявить сильнейшего 12 марта.