Разыскивали по всей стране. В США установили личности 400 участников штурма Капитолия

Новости США. Спецслужбы США установили личности 400 участников штурма Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 130 демонстрантов уже задержаны. Дебоширов разыскивали по всей стране.

Существенную помощь в поимке подозреваемых оказали обычные граждане. ФБР получило около 200 тысяч обращений, фотографии и видеозаписи вторжения в Капитолий. Некоторые из тех, кто обратился помочь, узнали на кадрах хроники своих друзей и даже членов семьи.

В ФБР заявили, что все причастные к массовым беспорядкам будут привлечены к ответственности.

Импичмент всё-таки состоится? Процесс по делу против Трампа начнётся после 8 февраля